Jongen (16) vervolgd voor slaan FvD-leider Baudet met bierfles

Een jongen van 16 uit Groningen wordt vervolgd voor het slaan van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet met een bierfles. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van RTV Noord. Het incident gebeurde op 20 november vorig jaar, twee dagen voor de landelijke verkiezingen, in een café in Groningen.

Baudet was voor een verkiezingsbijeenkomst in café The Cabin. Aan het eind van het programma maakte de politicus selfies met de bezoekers. De dader deed volgens Baudet alsof hij een selfie wilde maken met hem en sloeg hem met een bierflesje. Baudet zei een dag later dat hij net boven zijn oog en op zijn achterhoofd was geraakt.

Dat ging er zo aan toe: