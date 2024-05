Oranje op EK in Duitsland zonder geblesseerde De Roon

Marten de Roon mist het EK voetbal met Oranje. De 33-jarige middenvelder van Atalanta liep twee weken een spierblessure op in de Italiaanse bekerfinale en zal niet op tijd fit zijn voor het toernooi in Duitsland.

Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal bekend, waarin 42-voudig international De Roon zal ontbreken. Na het afvallen van De Roon bestaat de voorselectie nog uit 29 spelers. Koeman zal nog drie voetballers teleur moeten stellen.

De Roon liep door de blessure ook al de Europa League-finale van vorige week tegen Bayer Leverkusen mis, die Atalanta met 3-0 won.

"Ik kan me niet voorstellen dat ik een week in mijn carrière, of mijn leven, heb gehad met zoveel ups en downs", schrijft De Roon op sociale media. "Ik kom er wel overheen. Ik zal ons team en mijn vrienden volgen als een fan, maar nu is een hele zware dag."