Polen komt met plannen voor militaire versterking langs oostgrens

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe:

"Polen hamert er aanhoudend op dat Rusland afgeschrikt moet worden. De vorige regering begon al met investeringen om het grootste landleger van Europa op te tuigen. Daar komt nu deze verdedigingslinie Oostelijk Schild bij. Een overgrote meerderheid in Polen is het ermee eens dat Rusland een reële dreiging vormt. Zowel Tusks verenigde regeringsblok als oppositiepartij PiS probeert zich op het gebied van veiligheid te profileren, zeker in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Dat die Russische dreiging zo gevoeld wordt, komt ook door de aanhoudende hybride aanvallen die volgens Polen door Rusland worden uitgevoerd. Onlangs werd opnieuw een groep opgepakt die spionage- en sabotageacties zou hebben voorbereid voor Rusland. In de tussentijd loopt er onderzoek naar een brand in het grootste winkelcentrum van Warschau eerder deze maand. Premier Tusk houdt er rekening mee dat Russische diensten daar ook achter zitten.

Oostelijk Schild moet Polen voorbereiden als Rusland ooit besluit met eigen troepen de grens over te steken. Duidelijk is dat Polen er steeds meer rekening mee houdt dat Rusland naast de hybride acties - zoals sabotage, spionage en cyberacties - ook over zou kunnen gaat tot een directe militaire escalatie."