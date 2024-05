Vanavond op tv: Tientallen doden in tentenkamp Rafah • Vluchten uit Charkiv • Burgemeester Dijksma over rellen FC Utrecht • Einde spreidingswet

Tientallen doden in tentenkamp Rafah

In een tentenkamp voor ontheemden in de Gazaanse stad Rafah zouden tientallen doden zijn gevallen na een Israëlische luchtaanval. Ooggetuigen vertellen schrijnende situaties over slachtoffers die vastzitten in brandende tenten.

Vorige week oordeelde het Internationaal Gerechtshof nog dat Israël moet stoppen met het offensief in Rafah. Maar het land blijft volhouden dat de aanvallen nodig zijn om Hamas uit te schakelen. In hoeverre is de Israëlische houding te rijmen met het oorlogsrecht?