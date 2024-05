Griekspoor wil Nederland achter zich laten: 'Trainen met wereldtop in Monte Carlo'

Het mediterrane weer is voor Griekspoor nog een belangrijke reden voor de verhuizing naar Monte Carlo. "Daar schijnt driehonderd dagen per jaar de zon. Ze tennissen daar in december gewoon buiten, met 16 of 17 graden, terwijl ik dan in Nederland met een thermoshirt aan in een hal sta."

"Het weer laat het zeker aan het begin van het gravelseizoen (begin april, red.) ook niet toe om Nederland te trainen. Je ziet dan vaak dat de gravelbanen niet klaar of niet goed zijn."

Fysiotherapeut wil mee

Het was zijn Zweedse fysiotherapeut Sebastian Pisano die Griekspoor tot nieuwe inzichten liet komen. Pisano sleutelde eerder aan het voedingspatroon van Griekspoor. "Hij heeft in het verleden een tijd in Monte Carlo gewoond. Hij woont nu in Stockholm, maar zou graag weer die kant op gaan."

Griekspoor nam voorafgaand aan het masterstoernooi van Monte Carlo in april al de proef op de som door een week in het prinsdom te trainen. En dat beviel hem uiterst goed. "In mijn ogen kan het niet beter. Zodra ik daar zit, is het plaatje compleet. "