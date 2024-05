Gemeente straft FC Utrecht 'na enorme geweldsuitbarsting' met wedstrijd zonder publiek

Dijksma ging aan het eind van de avond in gesprek met ingezette ME-ers en andere aanwezige politiemensen. "Dit heeft diepe indruk op mij gemaakt", aldus Dijksma. "De druk op onze agenten is al weken enorm en de optelsom van het fysieke en verbale geweld waar zij constant mee te maken krijgen trekt een heel zware wissel op ze."

"Ik maak me grote zorgen over deze toenemende escalatie, of dat nu is bij demonstraties of bij voetbalwedstrijden, en vind het nodig om me daarover hardop uit te spreken. Het is echt essentieel om met elkaar in rustiger vaarwater te komen, want deze situatie is niet langer houdbaar", aldus de burgemeester.

Vuurwerk

Ook tijdens de wedstrijd was het al onrustig in het stadion. Het duel lag twee keer stil. Er werd vuurwerk gegooid door supporters en Go Ahead Eagles-aanvaller Thibo Baeten werd geraakt door een voorwerp, afkomstig vanaf de tribunes.

Alle reden om de wedstrijd volgens het KNVB-protocol te staken, maar dat gebeurde niet. "Vanuit hogerhand is besloten dat het veiliger was om op het veld te blijven staan", zegt FC Utrecht.

Burgemeester Dijksma kondigt aan dat er netten rond het uitvak worden geplaatst, om het gooien van vuurwerk tegen te gaan.

Wat gebeurde er precies?

Op het moment dat FC Utrecht met 1-0 voor staat, besluiten supporters van Go Ahead Eagles en FC Utrecht vuurwerk naar elkaar te gooien. Op dat moment grijpt scheidsrechter Allard Lindhout in en verwijst hij de teams naar de kleedkamer.

Na een onderbreking komen de teams terug op het veld, maken de bezoekers 1-1 en volgt er een verlenging. In die verlenging scoort Go Ahead Eagles nog een keer en wordt aanvaller Thibo Baeten in de 120ste minuut bekogeld met een (onbekend) voorwerp.

Bekijk hier de beelden van de incidenten in het stadion: