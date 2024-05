Minstens 16 doden door regenval in Bangladesh en India

In Bangladesh en India zijn door zware regenval als gevolg van orkaan Remal minstens zestien mensen omgekomen. Miljoenen mensen zitten zonder stroom.

Remal kwam gisteravond aan land met windsnelheden tot 135 kilometer per uur. Zeker tien mensen kwamen om in Bangladesh, zei het hoofd rampenbestrijding tegen persbureau Reuters. "Mensen zijn meestal erg terughoudend om hun vee en huizen te verlaten om naar cycloonschuilplaatsen te gaan", zei hij. "Ze wachten tot het laatste moment en dan is het vaak te laat."

In de Indiase deelstaat West-Bengalen, die grenst aan Bangladesh, zijn volgens de autoriteiten vier mensen omgekomen als gevolg van elektrocutie, waardoor het dodental daar op zes komt.

Bangladesh heeft de elektriciteitsvoorziening naar sommige gebieden stilgelegd om ongelukken te voorkomen. In veel kustplaatsen zorgen omgevallen bomen voor nog meer verstoring van de elektriciteitsvoorziening omdat ze leidingen beschadigden, zeiden functionarissen van het Bengaalse ministerie van Energie.

Hierdoor zitten bijna 3 miljoen mensen in Bangladesh zonder elektriciteit, melden lokale ambtenaren. De autoriteiten van West-Bengalen zeiden dat minstens 1200 elektriciteitspalen waren omgevallen.

Miljoen mensen in schuilplaatsen

In de stad Kolkata (voorheen Calcutta) in West-Bengalen was er veel overlast door hevige regen. Vluchten vanuit de stad zijn weer hervat en de treindiensten in de voorsteden in de deelstaat zijn weer hersteld nadat die gisteren waren stilgelegd.

Beide landen brachten bijna een miljoen mensen naar stormschuilplaatsen. Ongeveer 800.000 in Bangladesh en zo'n 110.000 in India, melden de autoriteiten.

Eerste orkaan

De verwachting is dat de storm naar het noordoosten trekt en geleidelijk verder verzwakt tot een diepe depressie. "De wind zwakt dan weliswaar af, maar extreme regenval kan het gebied nog wel even parten spelen", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.

Vanuit de Golf van Bengalen ontstaan vaker orkanen die de kustlijn van Bangladesh en India treffen. Remal is de eerste orkaan van het jaar in de regio.