Meisje (10) zwaargewond, pleegouders vast voor mishandeling

Twee mensen uit Vlaardingen zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun 10-jarige pleegdochter. Het meisje werd vorige week in de nacht van maandag op dinsdag met zware verwondingen in zorgwekkende toestand opgenomen in ziekenhuis. Volgens de politie is ze er zeer slecht aan toe.

De politie zette nadat het meisje was opgenomen een grote groep rechercheurs en een forensisch team op de zaak, en startte een buurtonderzoek. Naar aanleiding daarvan zijn de pleegouders aangehouden, een man en een vrouw die allebei 37 jaar zijn. Twee andere kinderen in de woning, van wie niet is bekendgemaakt hoe oud ze zijn, zijn elders ondergebracht.

De verdachten zitten nu vast in volledige beperking. De politie doet uitgebreid onderzoek.