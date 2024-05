Vondrousová zet Masarova eenvoudig opzij in eerste ronde Roland Garros

Markéta Vondrousová heeft zich simpel voor de tweede ronde op Roland Garros geplaatst. De Wimbledon-winnares van 2023 gaf de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-94) met 6-1, 6-3 het nakijken.

De Tsjechische nummer zes van de wereld bereikte in 2019 de finale van het Franse grandslamtoernooi. Die verloor ze toen van Ashleigh Barty. In haar zes deelnames die volgden, kwam ze alleen in 2021 verder dan de tweede ronde in Parijs.

In de eerste ronde trof ze dit keer leeftijdsgenoot Masarova (24), die vorig jaar bij haar debuut één set pakte tegen Coco Gauff en ook tegen Vondrousová kansen kreeg.

Op 3-4 in set twee slaagde ze er echter niet in één van haar drie breekkansen te benutten, waarna Vondrousová Masarova wel brak en de wedstrijd besliste.