Topfavoriete Swiatek overtuigt op Roland Garros en stuit in tweede ronde op Osaka

Titelverdediger Iga Swiatek heeft met speels gemak de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De drievoudig winnares versloeg de Française Léolia Jeanjean met 6-1, 6-2.

Swiatek liet er geen gras over groeien op het Franse gravel en stuurde de 28-jarige Jeanjean, voor de derde keer present in Parijs, direct van het kastje naar de muur. De Poolse topfavoriete brak de nummer 148 van de wereld in de eerste game en trok de set in 28 minuten naar zich toe.

Alleen in de eerste game van set twee was Swiatek even niet bij de les en volgde er een break van Jeanjean. Maar daarna stoomde Swiatek, die slechts 1 van haar 21 partijen in de eerste ronde van een grandslamtoernooi verloor, gewoon weer door.

In de tweede ronde stuit Swiatek op de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer één van de wereld en winnares van vier grandslamtoernooien.