Veertienvoudig winnaar Nadal direct uitgeschakeld op vermoedelijk laatste Roland Garros

Maar Zverev brak terug (5-5) en liet in de tiebreak geen kans onbenut: 7-5. In de derde set deed Nadal er alles aan zijn afscheid uit te stellen, maar ondanks een vroege break moest hij zijn meerdere erkennen in Zverev.

'Grote eer'

De 27-jarige Duitser richtte zich na zijn overwinning tot Nadal. "Bedankt Rafa, namens de hele tenniswereld. Het is een grote eer. Ik heb mijn hele jeugd naar Rafa gekeken en had het geluk tegen hem te mogen spelen. Vandaag is niet mijn moment, dit is Rafa's moment."

Op zijn beurt complimenteerde Nadal zijn opponent met de overwinning. "De loting voor de eerste ronde was niet ideaal", lachte hij vervolgens. "Ik heb mijn kansen gehad maar het was moeilijk tegen een sterke speler als Zverev."

"Als het de laatste keer was, heb ik er enorm van genoten. De gevoelens die ik vandaag heb zijn moeilijk in woorden te vangen. Dit is de plek waar ik het meest van houd."

Nadal verloor slechts drie keer eerder een partij op Roland Garros, waar hij 112 wedstrijden won. Tussen 2010 en 2014 bleef hij vijf jaar ongeslagen in Parijs. Zverev voegt zich bij Robin Söderling (in 2009, vierde ronde) en Novak Djokovic (kwartfinale in 2015 en de halve finale in 2021) als enige drie die Nadal ooit versloegen op Roland Garros.