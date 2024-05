Groen licht voor overname smeerkaasproducent ERU

De Autoriteit Consument en Markt heeft groen licht gegeven voor de overname van de Nederlandse smeerkaasmaker ERU door de Belgische kaasproducent St. Paul. Met de overname wil St. Paul een breder publiek bereiken. De ACM zegt dat de concurrentie op de Nederlandse kaasmarkt door de overname niet wordt belemmerd.

Koninklijke ERU bestaat sinds 1824. Het bedrijf begon met snijkazen en kazen, en later gebruikte het kaasresten om smeerkaas van te maken. Uiteindelijk richtte het bedrijf zich bijna alleen nog op de productie van smeerkaas. In 1959 verscheen het eerste 'Goudkuipje', waarvoor het bedrijf een patent verkreeg op de aluminium verpakking. ERU maakt ook nog plakken cheddar en andere kaassoorten.

Het Belgische St. Paul werd bijna veertig jaar geleden opgericht. Het bedrijf richt zich de laatste jaren vooral op het leveren van kaas aan andere bedrijven, zoals pizzamakers of makers van kaassnacks. Vorig jaar begon St. Paul al een samenwerking met ERU, in april van dit jaar werd bekendgemaakt dat het bedrijf alle aandelen van ERU wilde overnemen.

Grootste producent van de Benelux

De bedrijven zeggen dat met de overname een marktleider rond "een breed scala aan smeltkaasbereidingen" ontstaat en dat St. Paul de grootste smeltkaasproducent van de Benelux wordt.

Financiële details over de overname zijn niet bekend. Ook is niet bekend of de overname gevolgen heeft voor het personeel van beide kaasbedrijven. Wel zeiden de bedrijven dat ze onder hun eigen naam zullen blijven werken.