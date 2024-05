Internationale kritiek op aanval Rafah, EU-leiders willen naleving uitspraak hof

VN-vertegenwoordigers reageren fel op de Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah, waarbij volgens Palestijnse bronnen zeker veertig burgerdoden zijn gevallen. "Deze wreedheid, samen met het flagrant tarten van het internationaal recht en het internationale systeem, is onaanvaardbaar", schrijft de VN-rapporteur voor de Palestijnse gebieden, Francesca Albanese op X.

In het tentenkamp voor ontheemden woedde een grote brand na de aanval. Tientallen mensen zouden ernstige brandwonden hebben opgelopen. Er wordt gevreesd dat het dodenaantal verder oploopt.

Het Israëlische leger stelt dat de aanval "volgens het internationaal recht" is verlopen en gericht was op hooggeplaatst Hamas-leden. Het leger krijgt naar eigen zeggen wel "berichten dat als gevolg van de aanval en de brand die in het gebied uitbrak een aantal niet-betrokkenen gewond is geraakt". Dit wordt volgens het leger onderzocht. Overigens heeft Israël bij eerdere aanvallen ook gezegd onderzoek te gaan doen, maar is daar tot nu toe weinig uit gekomen.

"Vrouwen en kinderen aanvallen terwijl ze schuilen is een monsterlijke wreedheid", stelt de VN-rapporteur voor huisvesting Balakrishnan Rajagopal op X. Hij roept op tot "mondiale actie" om Israël te stoppen.

'Einde aan moordpartijen'

De VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, noemt de aanval "huiveringwekkend". "Gaza is de hel op aarde. De beelden van gisteravond zijn daar het zoveelste bewijs van", schrijft UNRWA op X.

Saudi-Arabië roept de internationale gemeenschap op om "meteen in te grijpen om een einde te maken aan de moordpartijen". Koeweit zegt dat de aanval wereldwijd de aandacht vestigt op "Israëlische oorlogsmisdrijven en genocide".

Qatar zegt zich vanwege de aanval zorgen te maken over de onderhandelingen. Volgens het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit een eventuele wapenstilstand en gijzelaarsdeal in de weg zitten.

De ochtend na de Israëlische raketaanval zoeken Palestijnen tussen uitgebrande tenten naar overlevenden: