Musks AI-startup xAI krijgt investering van 6 miljard dollar

De AI-startup die Elon Musk vorig jaar oprichtte om te concurreren met onder meer OpenAI, heeft 6 miljard dollar opgehaald bij investeerders. Dat meldt het bedrijf, xAI, op zijn website. Het geld komt deels van grote Amerikaanse investeerders en de Saudische prins Alwaleed Bin Talal.

Het laat zien hoe groot de bedragen zijn die momenteel in AI-bedrijven worden geïnvesteerd. Daarin is xAI niet uniek. Zo heeft Anthropic bij Amazon en Google inmiddels bij elkaar 6 miljard dollar opgehaald. Microsoft is nog altijd koploper met in totaal 13 miljard aan investeringen in OpenAI.

xAI zegt het geld te gaan gebruiken om de eerste producten op de markt te brengen, "geavanceerde infrastructuur" te bouwen en het versnellen van onderzoek naar nieuwe technologieën.

Samenwerking met X

De AI-startup heeft het model Grok uitgebracht en geïntegreerd in X, het voormalige Twitter. Het wordt omgeschreven als een "AI-zoekassistent met een vleugje humor en een scheutje rebellie". De AI-assistent is beschikbaar voor gebruikers die betalen voor X. Daarnaast gaat Grok samenvattingen maken van nieuwsgebeurtenissen op basis van berichten van gebruikers, wederom alleen beschikbaar voor betalende gebruikers. Grok wordt getraind op gebruikersdata van X.

Musk zal het geld in ieder geval deels gaan gebruiken voor het uitbreiden van de rekenkracht. Die is nodig om de taalmodellen, de technologie achter deze AI-systemen, te trainen. Daarbij is de concurrentie om de beste ontwikkelaars te krijgen ook groot en dus zal hij het geld ongetwijfeld ook gebruiken om een beter aanbod neer te leggen.

Het is onduidelijk hoe goed Grok is. Zo is het model niet terug te vinden in testen van de vooraanstaande Stanford Universiteit, die wel met zo'n beetje elk ander toonaangevend AI-bedrijf samenwerkt. In eigen testen van xAI ontloopt Grok de modellen van OpenAI en Google niet zo heel erg, maar het is onduidelijk hoe betrouwbaar deze zijn.

OpenAI

Musk was in 2015 betrokken bij de oprichting van OpenAI, maar stopte daar een aantal jaar later mee vanwege onvrede over de koers. Vorig jaar was hij nog een van de ondertekenaars van een brief die opriep tot een pauze van AI-ontwikkelingen. Inmiddels doet hij met xAI dus volop mee aan de AI-race.