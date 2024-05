Politie schiet vanwege dreigende situatie, 24-jarige vrouw uit Groningen overlijdt

Een vrouw uit Groningen is afgelopen nacht om het leven gekomen nadat een politieagent een schot had gelost. Het schietincident gebeurde rond 00.30 uur. "Vlak daarna is een 24-jarige vrouw uit Groningen overleden", meldt de politie.

De politie kreeg een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. "Ter plaatse ontstond een situatie, waarbij één agent zich genoodzaakt voelde te schieten. De vrouw raakte zwaargewond en overleed kort daarna", meldt de politie.

Bij het incident zijn geen agenten gewond geraakt. Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijksrecherche op de hoogte gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals altijd gebeurt als door vuurwapengebruik van de politie iemand gewond raakt of overlijdt.

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, dat de woordvoering doet over het incident, kan geen verdere toelichting geven over de doodsoorzaak.