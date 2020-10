Roglic wint tiende etappe Vuelta en herovert, na wat gepuzzel, rode trui

Primoz Roglic heeft de tiende etappe van de Vuelta a España gewonnen en neemt ook de rode trui over van Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). De kopman van Jumbo-Visma begon deze etappe met dertien seconden achterstand op de rode truidrager.

Het is de derde etappe die de Sloveen op zijn naam weet te schrijven, met de overwinning wint de renner dertien seconden op Carapaz. In het algemeen klassement hebben Roglic en Carapaz nu dezelfde tijd, maar omdat Roglic in het puntenklassement hoger staat, krijgt hij de rode trui om zijn schouders.

In de tiende etappe die van Castro Urdiales naar Suances voer, was er over 185 kilometer weinig enerverends te beleven. Een kleine kopgroep reed het overgrote deel van de etappe ver voor het peloton.

Ligthart en Molenaar vluchten

De etappe was nog geen tien kilometer onderweg of een kopgroep van vier man deed een poging los te komen van het peloton. Onder hen de Nederlanders Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Alex Molenaar (Burgos).

Samen met Brent Van Moer (Lotto-Soudal) en Jonathan Lastra (Caja Rural) lukten het de renners een voorsprong van maar liefst twaalf minuten te bewerkstelligen.

De groep kon die voorsprong niet vasthouden, beetje voor beetje snoepte het peloton er weer minuten af. Uiteindelijk werd de groep zeventien kilometer voor de finish opgeslokt.