Teambaas Ferrari: 'Drie F1-teams strijden om zege, dat zal het hele jaar zo blijven'

De thuiszege moet gevierd worden en de ontlading bij Leclerc is enorm, maar Vasseur houdt in zijn perspraatje beide benen op de grond. Ook al oogt Red Bull kwetsbaar. "Het seizoen is lang en er is nog niks beslist", herhaalt hij een paar keer.

'Vaker tot het uiterste gedwongen'

Tussen de open deuren in toont Vasseur wel optimisme. Monaco is atypisch op de kalender, al te veel conclusies wil hij niet aan deze zege verbinden. "Maar als je naar de laatste drie weekeinden kijkt, zie je dat Verstappen (zesde in Monaco, red.) vaker tot het uiterste wordt gedwongen dan in de afgelopen seizoenen."

"Als je in je comfortzone kunt blijven met je strategie, maak je minder fouten. Vandaag zaten wij in die situatie. Maar de grootste fout die we kunnen maken, is denken dat we er zijn en dat dit het hele seizoen zo zal blijven."