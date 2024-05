Consumentenbond: Booking blijft klanten misleiden

Klanten van de hotelreserveringssites van Booking worden nog altijd misleid, zegt de Consumentenbond. Het gaat om Booking.com en Agoda.com, beide onderdeel van Booking.

Volgens de Consumentenbond schermt Booking met nepkortingen en worden onvermijdelijke kosten niet meteen duidelijk vermeld. "Booking.com adverteert bijvoorbeeld met een hotelkamer in New York die 'al vanaf 211 euro per nacht kost'. Maar dat is exclusief 75 euro aan belastingen en toeslagen."

Opgejaagd

Ook worden klanten "opgejaagd" door berichtjes tijdens het bezoek aan de site die suggereren dat er bijna geen kamers meer zijn. "Booking.com schermt consequent met schaarste", zegt Sandra Molenaar van de Consumentenbond, "Dit zijn bewuste trucs om consumenten het gevoel te geven dat ze een goede deal hebben gevonden en snel moeten beslissen."

"Zo zou op een willekeurige dinsdag al 84 procent van alle accommodaties in Nunspeet al volgeboekt zijn." Booking zou ook woonhuizen en appartementen van particulieren meenemen bij het bepalen van het percentage volgeboekte slaapplekken.

Eerder op de vingers getikt

In 2020 werd Booking al op de vingers getikt door de Europese Commissie en nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt (ACM), vanwege verboden manipulatietechnieken en nepkortingen.

Omdat Booking het gedrag nog niet lijkt te verbeteren, gaat de ACM opnieuw onderzoek doen. "We zien dit als een serieus signaal en we gaan het kritisch bekijken", zegt een ACM-woordvoerder. De toezichthouder kan eventueel boetes opleggen aan het in Nederland gevestigde bedrijf.

Booking is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.