Papoea-Nieuw-Guinea schat dodenaantal aardverschuiving op 2000

Het dodental van de aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea is nog veel groter dan al werd gevreesd. In een nieuwe rapportage aan de Verenigde Naties schrijft het nationale rampencentrum dat zeker 2000 mensen zijn bedolven. Dat aantal is drie keer zo groot als de vorige schatting.

Nog altijd is de hulpverlening nauwelijks op gang gekomen. De autoriteiten van het land in de Grote Oceaan hebben de hulp ingeroepen van Australië. Dat land heeft beloofd helikopters, graafmachines en hulpverleners te sturen.

Dorp bedolven

De ramp gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Delen van de hooggelegen provincie Enga werden getroffen door een grote aardverschuiving. Een compleet dorp werd bedolven onder aarde en rotsen die naar beneden kwamen van een berg.

Dronebeelden van vlak na de aardverschuiving: