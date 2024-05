Hele dag geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn door defecte bovenleiding

Door een defecte bovenleiding rijden er sinds gisteravond laat geen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort. De NS verwacht dat de problemen nog de hele dag duren.

Spoorbeheerder ProRail meldt dat de schade groot is. "Het is nog onduidelijk hoelang het herstel gaat duren, maar hier is in ieder geval de rest van de dag voor nodig." Zoals het er nu naar uitziet, gaan de treinen iets na middernacht weer rijden. Reizigers tussen beide plaatsen kunnen tot die tijd onder meer omreizen via Zwolle en Deventer.

Vorige week waren er op het traject Amersfoort-Apeldoorn ook problemen. Omgewaaide bomen op het spoor veroorzaakten toen de hele dag hinder, meldt Omroep Gelderland.