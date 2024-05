Newgarden wint na ongekend spannende ontknoping Indy 500, Van Kalmthout negende

"We hebben er het maximale uitgehaald", reageerde Veekay na de race op X. Hij verbeterde zich een plaats ten opzichte van vorig jaar, toen hij als tiende eindigde.

Geldbonus

De 33-jarige Newgarden ontving een geldbonus van 440.000 dollar (ruim 405.000 euro) voor het winnen van twee opeenvolgende Indy's 500. Deze bonus werd in 1995 in het leven geroepen en in de historie van de race slechts één keer eerder uitgedeeld, toen de Braziliaan Hélio Catroneves in 2002 voor het tweede jaar op rij won.

Nummer twee O'Ward moest zijn nipte nederlaag nog even verwerken. "Het is heel pijnlijk als je twee bochten tekort komt, als je zó dicht bij de winst bent. Je weet gewoon niet hoeveel mogelijkheden je nog krijgt."