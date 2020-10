Nog 4 dagen tot verkiezingen VS: Wassenbeeldenmuseum zet Trump bij het vuil

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 19.45 uur: Madame Tussauds Berlijn dumpt Trump in afvalcontainer Wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in Berlijn heeft het beeld van de Amerikaanse president Trump in een afvalcontainer gedumpt. Het museum noemt de ludieke actie "een symbolische voorbereidende maatregel". In de container wordt Trump omringd door afvalzakken, zijn rode pet en bordjes met beroemde uitspraken van de president, zoals You are fired! (Je bent ontslagen) en Fake News! (nepnieuws). Op de container staat in het lettertype van de Trumpcampagne: Dump Trump.

Trump gedumpt - Reuters

Het museum plaatste Trump eerder deze maand ook al in quarantaine nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De verwachting is dat Trump ongeacht de uitslag toch weer uit de container zal worden gehaald en binnenkort weer normaal te bekijken is. In Madame Tussauds zijn namelijk ook voormalige Amerikaanse presidenten te zien, zoals het wassen beeld van Trumps voorganger Obama die Trump in zijn afvalcontainer ongeschonden toelacht.

Update 18.15 uur: Trump eindigt campagne in Grand Rapids, Michigan De laatste campagnebijeenkomst van Donald Trump op de dag voor de verkiezingen is in Grand Rapids, Michigan. Ook bij de vorige verkiezingen was dit het eindstation van zijn campagne.