Hoe de strijd om KNVB-voorzitterschap toch nog spannend werd: 'What the f...!'

Maar dan duurt het lang. Zo lang zelfs dat ze na een tijdje zelf contact opneemt met het headhunterskantoor voor een update. Zagen ze haar sollicitatie over het hoofd?

"Uiteindelijk werd ik gebeld met een korte mededeling. Ze hadden alles gelezen en kozen voor een ander. Geen feedback, geen uitleg, niets eigenlijk. Dat was echt balen", zegt Van der Laan, die niet uitgenodigd werd voor een gesprek of toelichting op haar brief.

Niet op de longlist

In totaal zijn ruim 600 personen in kaart gebracht door Egon Zehnder. Daarvan zijn 184 mensen serieus in overweging genomen, waarna een longlist is opgesteld van 24 kandidaten die verder beoordeeld zouden worden door een speciale selectiecommissie.

Zo ver kwam het echter nooit voor Van der Laan: zij haalde de longlist niet, zo laat een betrokkene weten aan de NOS.

"Ik heb er nog steeds vragen over", zegt Van der Laan nu diplomatiek. De afwijzing zit haar nog altijd niet lekker, al wil ze er ook niet over uitweiden.