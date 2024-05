Wekdienst 27/5: EU-ministers praten over Gaza • Oranje begint aan EK-voorbereiding

Dit is er vannacht gebeurd:

Gisteravond kwamen de hellingen van de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein waar de auto's op- en afrijden naar beneden. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Lang was onduidelijk of er mensen onder het puin waren gekomen.

Vannacht meldde de veiligheidsregio dat er niemand gewond is geraakt bij het instorten van de parkeergarage. Ook ligt er niemand onder het puin. Een specialistisch team heeft met speurhonden gezocht bij het puin, maar de honden zijn nergens op aangeslagen.