Miljoenen mensen in Bangladesh en India zonder stroom door orkaan

In India en Bangladesh zitten miljoenen mensen zonder stroom nadat orkaan Remal aan land is gekomen via de Golf van Bengalen. Door de hevige wind en regen zijn elektriciteitspalen omgewaaid en bomen ontworteld.

De storm trok onder meer over de haven van Mongla in Bangladesh en de Indiase deelstaat West-Bengalen. Er werden windsnelheden tot 135 kilometer per uur gemeten door de Indiase meteorologische dienst.

Een persoon overleden

Het is voor de autoriteiten nog niet mogelijk om de volledige omvang van de schade op te nemen. Wel is bekend dat in de Indiase stad Kolkata een persoon overleden nadat betonblokken op hem vielen.

In Bangladesh werden gisteren bijna 800.000 bewoners geëvacueerd en in India moesten zo'n 110.000 mensen naar veiligere plekken worden gebracht. Ook werden er vrijwilligers ingezet in meer dan vierduizend cycloonschuilplaatsen in de kustregio. Zowel in India als Bangladesh zijn meerdere vliegvelden preventief gesloten.

Vanuit de Golf van Bengalen ontstaan vaker orkanen die de kustlijn van Bangladesh en India treffen. Remal is de eerste orkaan van het jaar in de regio.