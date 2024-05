15 doden door stormen en tornado's in midden VS

In het midden van de Verenigde Staten zijn zeker 15 mensen omgekomen door meerdere stormen en tornado's. Ook raakten honderden mensen gewond en zitten bijna een half miljoen mensen zonder stroom.

Vooral in de staten Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky en Texas is de ravage groot. Daar zijn veel huizen volledige verwoest en wegen onbegaanbaar door omgewaaide bomen.

Weekend vrij

Veel Amerikanen hebben een lang weekend vrij en waren tijdens de stormen onderweg. Verschillende stopplaatsen langs de snelweg, waar mensen schuilden voor het weer, werden volledig verwoest. Deskundigen schatten dat de wind snelheden bereikte van ruim boven de 200 kilometer per uur.

Volgens meteorologen trekt de stormen nu naar het oosten van het land, in de richting van Alabama en tot aan New York. De autoriteiten roepen bewoners op om voorzorgsmaatregelen te nemen. Tientallen miljoenen mensen zullen met het noodweer te maken krijgen.

Het midden van de VS heeft deze maand meermaals zware stormen en tornado's te verduren gekregen. Vorige week kwamen er onder meer vijf mensen om in Iowa door een krachtige tornado. April kende het hoogste aantal tornado's ooit in de VS.