Geen slachtoffers na instorten parkeergarage Nieuwegein, OVV start onderzoek

Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een deel van de parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat zegt de veiligheidsregio. Ook ligt er niemand onder het puin.

Gisteravond rond 22.00 uur kwamen de hellingen van de garage waar de auto's op- en afrijden naar beneden. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Lang was onduidelijk of er mensen onder het puin waren gekomen.

Een specialistisch team heeft met speurhonden gezocht bij het puin, maar de honden zijn nergens op aangeslagen. Ook op camera- en dronebeelden was niets te zien en bij de politie zijn geen vermissingen gemeld. Daarnaast heeft het ziekenhuis contact gezocht met het personeel dat die avond aanwezig was.

Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Ook is er van instortingsgevaar van de totale garage geen sprake. De parkeergarage is inmiddels overgedragen aan de eigenaar. Waardoor het gebouw in kon storten is nog onbekend.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start vandaag een verkennend onderzoek, laat een woordvoerder vanochtend weten aan de NOS. Met de verkenning willen ze een eigen beeld vormen van de situatie.

Afspraken afgezegd

Het St. Antonius Ziekenhuis was vanochtend druk bezig om mensen die vandaag een afspraak hebben te bereiken, om de afspraak af te zeggen. Geplande behandelingen die kunnen wachten, zoals operaties of afspraken op poliklinieken, zijn geschrapt.

"Het is niet te doen om iedereen die nodig is om zorg te kunnen leveren aan onze patiënten met de fiets of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te laten komen", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. "We kunnen dus niet genoeg mensen leveren om de zorg te leveren. Bovendien kunnen patiënten hier niet terecht om hun auto te parkeren." Volgens het ziekenhuis komen veel patiënten met de auto naar afspraken.

De garage is momenteel afgesloten, niemand kan erin. Sommige personeelsleden van het ziekenhuis hebben hun auto nog in de garage staan. "We gaan zorgen dat zij vervoer kunnen regelen nu zij niet bij hun auto kunnen om naar het werk te komen", zegt de woordvoerder van het ziekenhuis.

Het St. Antonius Ziekenhuis zegt te gaan kijken wat er nodig is om het parkeerprobleem dat is ontstaan op te lossen. Daarbij willen ze de wijk rondom het ziekenhuis zo min mogelijk belasten. Er is contact met de gemeente Nieuwegein om te kijken of er gebruik gemaakt kan worden van andere parkeergarages in de gemeente.

Bekijk hier beelden van de ingestorte garage: