Meerdere agenten gewond na ongeregeldheden na wedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles

Door ongeregeldheden rond de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles zijn gisteravond meerdere agenten gewond geraakt. Supporters van FC Utrecht zochten na de wedstrijd de buiten het stadion de confrontatie met de politie.

Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht en raakten meerdere andere agenten lichtgewond. Zij konden ter plekke worden behandeld door het ambulancepersoneel.

Burgemeester Dijksma van Utrecht kondigde een noodbevel af, waarna de ME charges uitvoerde. De politie heeft twee mensen aangehouden.

'Dieptepunt voor het voetbal'

Dijksma noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. "Er werd bewust de confrontatie met de politie gezocht, waarbij onder meer stenen naar agenten en fietsen naar politiebusjes zijn gegooid. Teleurstelling om sportieve prestaties mag nóóit een excuus zijn om je zo te misdragen", schrijft Dijksma.

FC Utrecht verloor de wedstrijd met 2-1, waardoor Go Ahead zich geplaatst heeft voor Europees voetbal. De wedstrijd werd twee keer gestaakt wegens ongeregeldheden. Eerst omdat supporters van beide clubs vuurwerk naar elkaar gooiden. Later omdat er massaal bekers op het veld werden gegooid. Een speler van Go Ahead werd hierdoor geraakt.