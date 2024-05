Oranje verzamelt: twintig dagen voor EK-start loeren Gravenberch en Timber op kans

Voor het Atalanta van Teun Koopmeiners en de geblesseerde De Roon staat op 2 juni nog een inhaalwedstrijd tegen Fiorentina in de Serie A op het programma en het Al Ettifaq van Georginio Wijnaldum moet vanavond aantreden tegen Al Taawoun in de Saudische competitie.

Anderen (Nathan Aké, Daley Blind, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij) hebben hun laatste duel pas net achter de rug en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Tijjani Reijnders (AC Milan) hebben met hun clubs nog een lange trip naar Australië voor de boeg.

Programma

Na een vrije donderdag en vrijdag begint voor Oranje de officiële voorbereiding op het EK aanstaande zaterdag ook in Zeist. Donderdag 6 juni wacht in De Kuip de eerste oefentegenstander Canada en maandag 10 juni is de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland.

Een dag later vertrekt Nederland naar Duitsland om zich te vestigen op het basiskamp in Wolfsburg. Op 16 juni begint het EK voor Oranje echt tegen Polen in Hamburg. Nog twintig dagen te gaan.