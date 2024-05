Deportatie van Roma en Sinti 80 jaar geleden herdacht in Kamp Westerbork

Roma leven vooral in Oost- en Zuidoost-Europa en komen oorspronkelijk uit Noord-India. Sinds 1900 wonen verschillende groepen Roma ook in Nederland. Sinti wonen al eeuwen in Nederland en sinds het einde van de middeleeuwen in Duitsland. Sinti wonen vrijwel allemaal in woonwagens, vaak op een kamp. Roma onderscheiden zich in hun woonsituatie niet van de rest van de bevolking.