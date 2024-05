Na de chaos viert Go Ahead feest in Utrecht: 'Blij voor iedereen in Deventer'

Heel even had het een afscheid uit een jongensboek kunnen worden. In verlenging had Van der Maarel nog een doelpunt op zijn schoen. "Daarvoor ben ik niet opgeleid", zei hij, zijn humor ondanks de nederlaag niet verloren. "Het is nu wat het is."

"Het is pijnlijk", vatte hij de avond samen. "Maar dat is typisch voetbal, ofzo. Er komt van alles bij elkaar: het besef dat het erop zit, is pijnlijk. Hoe je verliest, is pijnlijk. Het was en is taai. Mijn wens was toch wel om het anders te eindigen. Uiteindelijk zal trots wel bij me binnenkomen, maar het is nu nog even moeilijk te bereiken."