CDA wil ander kiesstelsel, gezin blijft 'hoeksteen van de samenleving'

Lijsttrekker Hugo de Jonge en running mate Pieter Omtzigt - ANP

Het CDA wil het minimumloon met 10 procent verhogen bij een 40-urige werkweek, Verder wil de partij een ander kiesstelsel, waarbij grotendeels regionaal wordt gekozen. Er moet een hogesnelheidslijn komen tussen de Randstad en Zwolle, Groningen en Arnhem. Jonge ouders krijgen bij de geboorte van een kind drie keer kinderbijslag en het verheerlijken van geweld en terrorisme moet strafbaar worden. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma dat de partij naar buiten heeft gebracht, onder de titel Zorg voor elkaar. De eerste prioriteit die erin wordt gesteld, is dat "we omzien naar elkaar". "Een samenleving bestaat niet uit 17 miljoen individuen", zei lijsttrekker Hugo de Jonge bij de presentatie. Een samenleving is een gemeenschap. Van mensen die met elkaar het beste ervan willen maken." Het gezin blijft voor het CDA als vanouds "de hoeksteen van de samenleving". De partij wil dat er meer aandacht komt voor jonge ouders die door de combinatie van werken en zorgen "topsport" beoefenen. Er moeten in tien jaar tijd een miljoen betaalbare, duurzame woningen worden gebouwd. En er moet een andere kinderopvangregeling komen, waarin de crèche rechtstreeks door de overheid wordt betaald.

Basisbeurs Het CDA was van het begin af aan tegen het leenstelsel. De partij zegt na PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie nu ook in haar verkiezingsprogramma dat de basisbeurs moet terugkeren. "Wij voeren een basisbeurs voor studenten in, zodat alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de bachelorfase en maakt onderscheid tussen thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de ov-studentenkaart blijft behouden."

Lijsttrekker De Jonge noemt het programma "een radicale keuze voor een sterke samenleving, waar we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het land waar we willen leven." Hij zegt dat corona de onzekerheid in Nederland heeft vergroot, en dat die onzekerheid heeft geleid tot "een on-Nederlandse polarisatie". De Rotterdammer wil "op zijn Rotterdams" de mouwen opstropen om na corona de economie weer op te bouwen en te zorgen voor nieuwe banen. "De opgave om ons land uit de crisis te leiden is groot, maar is het CDA niet vreemd. In de veertig jaar van ons bestaan hebben we steeds laten zien dat oplossingen altijd uit het midden komen." In het programma staan ook voorstellen die zijn ingestuurd door mensen die gereageerd hebben op een oproep van het CDA. Zo moet in het onderwijs aandacht komen voor 'digitaal burgerschap', oftewel de manier waarop mensen zich op internet en sociale media gedragen. Ook moet er ruimte komen voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor starters.