Volleyballers kloppen Bulgarije: tweede overwinning in Nations League

Nederland staat op de wereldranglijst op de twaalfde plaats en Bulgarije is negentiende. Desondanks had Oranje sinds de laatste zege in 2003 dertien keer op rij verloren van de Bulgaren. De laatste confrontatie (2023) eindigde in een 3-0 nederlaag.

Dit keer had Bulgarije geen antwoord op de service en blokkering van Nederland en de kanonskogels van Nimir Abdel-Aziz. Alleen in de tweede set maakte de formatie van coach Roberto Piazza te veel fouten, maar in het vervolg liep het weer als een trein.