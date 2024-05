Sunak draagt steentje bij aan lange reeks Britse verkiezingsblunders

Het treurige beeld van de premier in de regen was niet het krachtige signaal dat Sunak aan de kiezers wilde overbrengen. Toen Sunak in de dagen daarna vol goede moed Belfast bezocht - nota bene op de plek waar de Titanic was gebouwd - kreeg hij van een journalist de vraag voorgelegd of deze premier soms de kapitein was op een zinkend schip.

En zo werd Sunak toegevoegd aan een lijst van Britse politici die met tenenkrommende, gênante verkiezingsblunders de geschiedenisboeken ingingen. Met als gevolg rare momenten, details en onverwachte situaties die de campagne domineerden en de beoogde politieke boodschap ondermijnden.

Een van Sunaks voorgangers, Theresa May, werd bijvoorbeeld geadviseerd om haar 'menselijke kant' te laten zien door op Abba's Dancing Queen swingend het podium op te lopen, voor een toespraak op het partijcongres in 2018. Haar robotachtige bewegingen en zwaaiende armen leverden haar vervolgens de bijnaam 'Maybot' op - wat Twitter deed ontploffen in grappen en een inspiratiebron bleek te zijn voor talloze internet memes en imitaties van cabaretiers.

'De robot' van Theresa May: