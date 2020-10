NOS-verslaggever Wilma Borgman blij met RadioFreak Award

Politiek verslaggever van de NOS Wilma Borgman kreeg vanochtend uit handen van haar chef Dominique van der Heyde de RadioFreak Award uitgereikt. Borgman won deze jaarlijkse radioprijs in de categorie Beste Verslaggever.

De RadioFreak Award is min of meer een publieksprijs. Luisteraars kunnen stemmen op drie genomineerden, die zijn uitgekozen door de programmadirecteuren en zendermanagers van de landelijke radiostations. Volgens deze professionals kan Borgman "met kennis van zaken ingewikkelde politieke dossiers toegankelijk brengen".

Wilma nam het op tegen Joris Kreugel (NPO Radio 5/EenVandaag) en NOS-collega Marc-Robin Visscher. Ze is blij met de prijs: "De nominatie was al leuk, maar wat een eer om de RadioFreak Award voor Beste Verslaggever nu echt gewonnen te hebben. Een kroon op mijn werk!"

De NOS viel dit jaar nog een keer in de prijzen. Carmen Verheul, de vaste nieuwslezer in de ochtend op NPO Radio 2, sleepte de RadioFreak Award in de wacht in de categorie Beste Nieuwslezer.