Go Ahead Eagles gaat Europa in na hectische finale tegen FC Utrecht

Na rust toonde Go Ahead zich weerbaar en nog zeker niet verslagen. Via Bas Kuipers, die deze zomer vertrekt naar FC Twente, kwam het dicht bij de gelijkmaker. De linksback snelde vanaf de flank naar binnen en haalde uit met rechts, maar zijn inzet ging via een Utrechts been over de achterlijn. Het was het begin van een serieus offensief.

Go Ahead nam het initiatief en kreeg steeds beter druk op de thuisploeg. Terwijl de zon weer doorbrak, namen de zenuwen op de volgepakte tribunes toe. Maar het overwicht bracht de Eagles maar weinig grote kansen. Aan de andere kant raakte Hidde ter Avest uit het niets de lat. De verdediger van Utrecht kopte net te hoog uit een voorzet van Lammers.

Rode kaart Utrecht

In de open slotfase kreeg Utrecht meerdere kansen de wedstrijd te beslissen, maar werd het plots weer heel spannend door een rode kaart. Oscar Fraulo ging over de schreef met een tackle van achteren, waarna Utrecht de laatste minuten moest volmaken met een man minder.