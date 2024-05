Eindelijk heeft Leclerc zijn Monaco-zege: 'Tijdens race al tranen in mijn ogen'

Leclerc: "Het was erg moeilijk mijn emoties in bedwang te houden, dit betekent zo ontzettend veel voor me. Deze zege is extra bijzonder omdat het hier twee keer niet lukte vanaf pole. Na zoveel tegenslagen geniet je extra als het eindelijk wel lukt."

'De prins heeft me altijd gesteund'

De spoken uit het verleden heeft Leclerc nu verjaagd. Als koning van Monaco stond hij op het podium naast prins Albert. "Hij was zichtbaar emotioneel bij de ceremonie", zag de kersverse winnaar.

"De prins heeft me altijd gesteund, ook in moeilijke momenten. Hij heeft me zien opgroeien en dat maakte het voor ons allebei een speciale dag."