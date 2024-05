'Europese defensiemacht moet Rusland afschrikken, anders houdt EU op te bestaan'

Heisbourg hoopt dat de Europeanen kunnen terugslaan als Letland of Estland worden aanvallen. "Als we Rusland er niet van kunnen weerhouden om dit soort operaties te ondernemen, houden de NAVO en de EU op te bestaan. Als Frankrijk en Duitsland verschillende kanten op gaan, zal dat helaas gebeuren. Dat betekent dan de dood van de EU".

Spanningen tussen Berlijn en Parijs werden in maart opnieuw duidelijk toen president Macron zich scherp uitliet, bedoeld - zo leek het - voor Duitsland. "Europa staat voor een cruciaal moment waarop we geen lafaard moeten te zijn", zei de Franse leider.

"Contraproductief", noemde de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius de taal van Macron. "Dit helpt niet echt bij het oplossen van problemen die we hebben als het gaat om steun aan Oekraïne".

Nucleaire plannen

President Macron wil ook nadenken over gezamenlijke nucleaire afschrikking. Tijdens zijn toespraak aan de Sorbonne Universiteit daagde hij Europese bondgenoten uit mee te denken: "Nucleaire afschrikking ligt aan de basis van de Franse defensie en is daarmee een wapen waar we niet omheen kunnen voor de Europese defensie. Want alleen met een geloofwaardige verdediging kunnen we de veiligheidsgaranties verwerven die alle bondgenoten willen."

Heisbourg: "Frankrijk is een kernmacht. We hebben een oplossing voor een probleem. De vraag is hoe we deze oplossing kunnen delen. Daar moet over worden gesproken. Andere Europese lidstaten zullen moeten uitleggen wat in hun ogen belangrijk is en wat er moet gebeuren."

Dit is deel 6 van de Nieuwsuur-serie 'Stemmen van Europa' richting de Europese parlementsverkiezingen 6 tot 9 juni. Europa-correspondent Saskia Dekkers en cameraman Pieter Nijdeken onderzoeken belangrijke thema's in verschillende Europese lidstaten.