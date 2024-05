Wiebes sprint naar imposante hattrick en wint RideLondon Classique opnieuw

Lorena Wiebes heeft na de eerste en de tweede ook de derde etappe én het algemeen klassement van de RideLondon Classique op haar naam geschreven.

De 25-jarige topsprintster van SD Worx-Protime had in Engeland de beschikking over een luxe lead-out in de persoon van Lotte Kopecky. De Belgische wereldkampioene loodste Wiebes steeds met gemak naar voren en werd in de laatste twee ritten zelf ook nog derde.

Charlotte Kool (dsm-firmenich-PostNL) werd net als een dag eerder tweede.

Derde eindzege

Wiebes had in 2022 ook al alle drie de ritten van de WorldTour-koers gewonnen. Vorig jaar deed ze niet mee en toen was Kool de beste met twee ritzeges en de winst in het eindklassement. In 2019 won ze de Londense wedstrijd ook, maar toen was het nog een eendagskoers.