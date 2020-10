Verdachte zaak-Ruinerwold Josef B. vrijgelaten

De Oostenrijkse Josef B., die jarenlang klusjesman was van een gezin dat in afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, is vrijgelaten. De rechtbank in Assen heeft besloten dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

B. zat vast op verdenking van vrijheidsberoving van zes kinderen. De kinderen woonden samen met B. en hun vader Gerrit Jan van D. op een afgelegen boerderij. Daar zou de vader zijn eigen geloof prediken.

De rechtbank ziet dus geen reden meer om de Oostenrijker nog langer vast te houden. Volgens de rechter is er niet langer sprake van een geschokte rechtsorde, waarmee wordt bedoeld dat het vrijlaten van B. geen maatschappelijke onrust teweeg zal brengen. "En dat was de enige grond waarop hij nog vastzat", zegt zijn advocaat tegen RTV Drenthe.

Discipel

Het gezin leefde jarenlang geïsoleerd op een boerderij in Ruinerwold, waar B. klusjes voor hen deed. Volgens B. - die zichzelf omschrijft als een discipel van de vader van het gezin - gebeurde er niks strafbaars in de woning. Hij zou alleen boodschappen voor het gezin hebben gedaan en het huis hebben onderhouden.

De vader van het gezin zit nog wel vast. Hij wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving en seksueel misbruik. De verwachting is dat de zaak in februari inhoudelijk wordt behandeld.