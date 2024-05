Verstappen na zesde plaats in Monaco: 'Weekend met weinig emoties'

In de RB20 kan Verstappen de rood/witte kerbstones niet aanvallen zoals Ferrari, dat de race won met Charles Leclerc, en McLaren. Hij wist het al voor de eerste trainingssessie, maar hij koesterde hoop dat het verschil mee zou vallen. Dat deed het niet.

Zijn auto is goed op vlakke circuits waar de snelheid hoog blijft, maar te stijf voor een baan met langzame bochten vol hobbels die hij moet ontwijken om snelheid te kunnen houden. Tel daar de ontwikkeling die Ferrari en McLaren hebben doorgemaakt bij op, en Verstappen eindigt, voor zijn doen, ver buiten het podium.

Ruimte voor verbetering

"Het is een heel slecht weekeinde. Het enige positieve is dat we onze zwaktes kennen. Als we die ook maar een beetje kunnen verbeteren, kunnen we veel tijd winnen. Er is ruimte voor verbetering. Als we dat voor elkaar krijgen, komt onze auto weer tot leven."

Vorig jaar wist Red Bull maar 1 van de 23 races niet te winnen, in het even krappe en hobbelige Singapore. Dit jaar staat de teller al op drie 'nederlagen' na acht races.

Bekijk hier de nieuwe WK-standen: