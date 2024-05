Verrassende zege De Jong bij Roland Garros-debuut: 'Nu tegen Alcaraz, mooi'

De Haarlemmer liet af en toe prachtige korte balletjes zien. Met een schijnbeweging legde hij Draper in de luren: het leek alsof hij aanvankelijk steeds voor een harde knal zou gaan, waarna de bal dan toch vlak achter het net neerplofte.

Spanning

In de gewonnen tweede set werkte De Jong een break achterstand weg en in de derde set vervolgde hij zijn sterke offensief. Bij 3-0, in het zicht van de haven, was de spanning van De Jongs gezicht af te lezen.

Draper kwam terug en dwong een tiebreak af. Daarin kwam De Jong met 2-0 voor, maar de Brit - op dat moment de betere speler - won de set. Draper won ook de door regen onderbroken vierde set en zo werd het een vijfde set.

Tijdens de regenonderbreking liet de Nederlander zich masseren aan zijn benen, omdat hij last kreeg van stijfheid. "Het was allemaal wat chaotisch in die onderbreking. Ik at snel wat rijst en kip en plots moest ik de baan weer op, maar dat bleek weer een miscommunicatie", zei De Jong.

In de vijfde set kwam De Jong meteen met 2-0 voor, maar Draper wist hem terug te breken.