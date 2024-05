Alcaraz is weer fit en haalt direct uit op Roland Garros, ook Osaka wint

Carlos Alcaraz heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als derde geplaatst Spanjaard had in Parijs geen kind aan de Amerikaan Jeffrey John Wolf (6-1, 6-2, 6-1) en treft in de volgende ronde Jesper de Jong.

Wolf had vrijdag in de kwalificatie met 6-2, 6-1 van De Jong verloren, maar mocht door een afzegging toch deelnemen aan het hoofdtoernooi. De lucky loser werd echter op alle fronten afgetroefd door Alcaraz, die vooral in de rally's veel te sterk was voor de Amerikaan.

Alcaraz, die in 2022 de US Open won en vorig jaar Wimbledon, speelde door een armblessure begin deze maand zijn laatste partij. "Maar ik heb goed getraind. Gelukkig heb ik niet veel wedstrijden nodig om een hoog niveau te halen", zei Alcaraz.

Ook Osaka wint

Bij de vrouwen bereikte Naomi Osaka de tweede ronde. De Japanse won met 6-1, 4-6, 7-5 van Lucia Bronzetti. De 26-jarige Osaka, die in juli moeder werd en is afgezakt naar de 134ste plaats op de wereldranglijst, haalde dit jaar op slechts één van de negen toernooien die ze speelde de kwartfinales.

In Parijs kwam ze nooit voorbij ronde drie.