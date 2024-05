Hockeyers Kampong veroveren na zes jaar weer de landstitel, ten koste van Rotterdam

De hockeyers van Kampong zijn voor het eerst sinds 2018 landskampioen geworden. Voor ruim vijfduizend toeschouwers werd in Utrecht met 2-2 gelijkgespeeld tegen Rotterdam. Dat was voldoende na de 2-1 zege van gisteren in Rotterdam.

De grote man bij Kampong was strafcornerspecialist Jip Janssen. Hij maakte er vandaag twee, waarvan een in de slotfase, waardoor hij en zijn ploeg feest konden vieren.

Janssen bracht Kampong in de openingsfase op voorsprong uit een strafcorner. Het was de vierde op rij voor de Utrechters. Enkele minuten later kreeg Rotterdam ook een strafcorner. Deze werd niet benut.

Weer luttele minuten later trok Timme van der Heijden de stand toch gelijk. Na een knappe aanname en een paar fraaie stickbewegingen van Jeroen Hertzberger kon Van der Heijden binnentikken.