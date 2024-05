Max Verstappen is zesde geworden in de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De winst ging naar thuisrijder Charles Leclerc, die zo afrekende met alle pech die hij in voorgaande jaren kende op het iconische stratencircuit.

Voor Leclerc is het zijn eerste overwinning sinds juli 2022 en de zesde in zijn carrière. Maar belangrijker nog: de Ferrari-coureur brengt de spanning in de WK-stand weer wat terug. Na 8 van de 24 races bedraagt zijn achterstand op Verstappen nog maar 31 punten.