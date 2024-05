'Duitse jongeren ontslagen na racistische video', politie onderzoekt meer zaken

Twee Duitse jongeren uit de racistische video met 'nazislogans', zijn hun baan kwijt geraakt, meldt de commerciële nieuwszender NTV. De twee werden volgens de berichtgeving ontslagen omdat ze te zien zijn in een video waarin onder meer "alle buitenlanders eruit" en "Duitsland voor Duitsers" wordt geroepen. Dat gebeurde op het nummer L'Amour Toujours van dj Gigi D'Agostino.

De video werd gemaakt bij een nachtclub op het Duitse Waddeneiland Sylt, afgelopen pinksterweekend. Naast het roepen van racistische leuzen is ook te zien hoe iemand de Hitlergroet doet en twee vingers onder zijn neus houdt als symbool van een snor. De video lekte afgelopen donderdag uit, waarna de politie een onderzoek startte naar de personen in de video. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

De video blijft de gemoederen in Duitsland in de tussentijd bezighouden. Er gaan ook namen van personen in de video en andere persoonlijke informatie (het zogeheten doxen) rond op het internet.