Handbalsters Venlo heroveren landstitel na twee zeges op Amsterdam

De handbalsters van Cabooter/Venlo hebben zich gekroond tot landskampioen. Ze wonnen ook de tweede finalewedstrijd van VOC/Amsterdam, dat vorig jaar de beste van het land was. In Limburg werd het 20-19, nadat De Venlonaren vorige week in Amsterdam ook al hadden gewonnen (29-28).

Hierdoor hoeft er geen derde finalewedstrijd gespeeld te worden. Venlo en Amsterdam wisselen de laatste jaren stuivertje wat betreft het landskampioenschap. In 2022 veroverde Venlo de landstitel voor het eerst.

Venlo-coach Robin Gielen neemt afscheid met een titel, want hij gaat hierna in België aan de slag. Volgens Gielen is er geen mooier afscheid denkbaar: "Dat je niet als favoriet de best of three ingaat en toch over twee wedstrijden wint. Dat is machtig."