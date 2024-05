Wat willen partijen met Europese klimaatwetten? 'Geen Green Deal maar een real Deal'

Grootste voorstander van vooruitstrevende groene wetgeving is de Spitzenkandidaat van de Groenen in het Europarlement, Bas Eickhout. De EU heeft grote en belangrijke stappen in de richting van klimaatneutraliteit gemaakt, zegt hij. Vooral op het gebied van energie-opwekking en elektrificatie van de auto en vrachtwagens. "Die revoluties zijn wel ingezet", aldus Eickhout.

Zorgen maakt hij zich over natuurbeschermingswetten die in de ijskast zijn gezet of zijn weggestemd. "De natuur is steeds kind van de rekening, omdat die het minst hard schreeuwt." Volgens de GroenLinks-PvdA-politicus kun je deze onderwerpen wel over de verkiezingen heen tillen, "wegmoffelen" noemt hij het, maar terugkomen gaan ze, zegt hij.

Al was het maar omdat gezonde natuur hard nodig is, voor de landbouw, maar ook om ons beter te kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en extreme regenval.

'Dictaten uit Brussel'

Mordicus tegen de meeste groene plannen zijn ze bij de PVV, die ze "een tsunami aan dictaten uit Brussel" noemen. De partij schrijft in zijn verkiezingsprogramma dat ze geen 'klimaathysterie of stikstofregels' willen. Ze willen geen Brusselse dictaten meer over verduurzaming: "Of je vlees eet, het vliegtuig pakt of een brandstofauto rijdt, dat bepalen we zelf wel", staat er. Een interview over wat ze wel van plan zijn, wilden ze niet aan de NOS geven.