Alfa Romeo verder met Räikköinen en Giovinazzi, Russell in 2021 bij Williams

De Italiaan Giovinazzi verkeerde lang in onzekerheid of hij zijn zitje bij Alfa Romeo mocht behouden. Mick Schumacher, de zoon van de Duitse Formule 1-legende Michael Schumacher, zou de belangrijkste gegadigde zijn. De teamleiding heeft alsnog de voorkeur gegeven aan de 26-jarige Giovinazzi, die in 2021 aan zijn derde jaar begint bij Alfa Romeo, voorheen Sauber.

Komend weekeinde bij de Grand Prix van Emilia-Romagna begint Räikkönen aan zijn 325ste GP-race. Daarmee is hij recordhouder. De Fin won 21 races en veroverde in 2007 de wereldtitel, destijds rijdend voor Ferrari.

Kimi Räikkönen begint in 2021 aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. De 41-jarige Fin bestuurt ook volgend jaar een bolide van Alfa Romeo. Ook zijn huidige teamgenoot Antonio Giovinazzi blijft bij de renstal.

Ook Williams verder met zelfde coureurs

Ook Williams houdt volgend seizoen vast aan de huidige bezetting. Het betekent dat in 2021 de Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi in de bolides rijden van de renstal, die in Amerikaanse handen is gekomen.

De afgelopen weken deden geruchten de ronde dat de Mexicaan Sergio Pérez, die na dit seizoen weggaat bij Racing Point, een zitje bij Williams zou krijgen.

Teambaas Simon Roberts maakte op het circuit van Imola een einde aan die speculaties. "Ik heb zelf vorige week ook voor wat verwarring gezorgd door enkele uitspraken, waarvoor mijn verontschuldigingen, maar ik kan bevestigen dat er niets verandert aan onze rijdersbezetting. We houden vast aan deze twee jongens."