Vanavond op tv: Macron in Duitsland • Het Franse defensiebeleid • 'Bij uithuisplaatsing ouders eerder horen'

Macron bezoekt Scholz

Duitsland rolt de rode loper uit voor de Franse premier Emmanuel Macron. Die is daar voor een driedaags staatsbezoek. Het is het eerste Franse presidentiële staatsbezoek aan Duitsland in 24 jaar. Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn het de afgelopen tijd niet vaak met elkaar eens geweest. Frankrijk, dat over kernwapens beschikt, wil dat Europa zelfredzamer wordt op het gebied van defensie. Zal het bezoek leiden tot meer samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland?